Скорый поезд Львов - Мукачево будет курсировать по воскресеньям

Новости Украины:По воскресеньям Львов и Мукачево соединит скорый поезд.

С 15 сентября между Львом и Мукачево по воскресеньям будет курсировать скоростной поезд.

Об этом сообщают во Львовской железной дороге.

"С целью улучшения пригородного сообщения между областным центром и населенными пунктами Львовщины и Закарпатья Львовская железная дорога вводит курсирование скоростного пригородного поезда сообщением Львов – Мукачево – Львов", - говорится в сообщении.

Начиная с 15 сентября, поезд №7001/7002 каждое воскресенье будет выходить из Львова в 07:42 и прибывать в Мукачево в 11:50. Поезд №7002 также в воскресенье будет отправляться из Мукачево в 15:56 и прибывать во Львов в 20:07.