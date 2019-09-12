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Скорый поезд Львов - Мукачево будет курсировать по воскресеньям

Скорый поезд Львов - Мукачево будет курсировать по воскресеньям
06:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По воскресеньям Львов и Мукачево соединит скорый поезд.

С 15 сентября между Львом и Мукачево по воскресеньям будет курсировать скоростной поезд.

Об этом сообщают во Львовской железной дороге.

"С целью улучшения пригородного сообщения между областным центром и населенными пунктами Львовщины и Закарпатья Львовская железная дорога вводит курсирование скоростного пригородного поезда сообщением Львов – Мукачево – Львов", - говорится в сообщении.

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Начиная с 15 сентября, поезд №7001/7002 каждое воскресенье будет выходить из Львова в 07:42 и прибывать в Мукачево в 11:50. Поезд №7002 также в воскресенье будет отправляться из Мукачево в 15:56 и прибывать во Львов в 20:07.

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Львовская область, Львов, Поезд, Закарпатская область, Мукачево.
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