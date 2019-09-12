В Киевсовете раскрыли детали новой транспортной политики столицы

Новости Украины:Киеву обещают новую транспортную политику.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры Киева на 2019-2023 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Соответствующая программа имеет целью введение новой транспортной политики. В частности планируется отойти от автомобилецентризма и сделать столичную инфраструктуру удобной в первую очередь для маломобильных групп населения, пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приоритет будет предоставлен развитию электротранспорта, в планах - объединение левобережной и правобережной трамвайных сетей.

"В этой программе мы по шагам детализировали новый принцип организации пространства: не город для машин, а город для людей. И чем менее мобильный участник движения, тем больше преимуществ он должен иметь. В такой системе координат будет развиваться общественный транспорт: обновление подвижного состава, строительство метро на Виноградарь и Троещину, создание удобных пересадочных узлов с городской электричкой", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Кроме того, отмечается, что программа имеет целью изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена.

Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть – 76,1 млрд – будет финансировать город, остальное поступит из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов.

Проект программы предстоит рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.