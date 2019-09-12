На Волыни пяный водитель напал на сотрудников полиции

Новости Украины:Водитель автомобиля отказался выполнять требования полицейских и с друзьями, напал на полицейского.

На Волыни в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализированы двое патрульных полицейских и двое местных жителей.

Как сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, вчера, 11 сентября, пятеро жителей Киверцовского района устроили драку с работниками сектора реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции.

Инцидент произошел около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, близ села Карпиловка.

По данным ведомства, за нарушение Правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Fiat Scudo. Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских - предоставить документы на автомобиль. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"На помощь водителю-правонарушителю приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие", - отметили в полиции.

В результате инцидента водитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний житель села Карпиловка с огнестрельными ранениями госпитализированы. Сейчас их жизни и здоровью угрозы нет. Двое полицейских с телесными повреждениями также попали в больницу.

Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины начали также сотрудники Государственного бюро расследований.