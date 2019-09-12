В Харькове неизвестный напал на школьницу и избил ее

Новости Украины:Девочка самостоятельно дошла домой, после чего ее доставили в больницу с травмами ушибами.

В Харькове полиция расследует факт избиения и изнасилования неизвестным 12-летней девочки, которая возвращалась из школы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.

По адресу выезжали руководство главка, отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульная полиция, судмедэксперты, передвижная криминалистическая лаборатория. Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы.

"На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению этого преступления.