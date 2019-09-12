Аброськин остается на должности первого заместителя Нацполиции

Новости Украины:По словам Аброськина, он разговаривал с Арсеном Аваком и в ходе беседы решили что он остается на своей должности.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что остается на своей должности. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, собратья по защите нашей страны", - написал Аброськин.

Как сообщалось ранее согласно декларациям, представленным в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец, заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад и первый заместитель председателя Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин оставляют свои должности.

По данным на сайте НАПК, Купранец и Невгад подали декларации с пометкой ”перед увольнением” 9 сентября, а Аброськин - 10 сентября.

Как сообщалось ранее, 10 сентября 2019 года Аброськин подал декларацию перед увольнением за отчетный период 2019 года. Соответствующая декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.