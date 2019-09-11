Глава Нацполиции лишился трех заместителей: среди них Аброськин

10 сентября 2019 года Аброськин подал декларацию перед увольнением за отчетный период 2019 года.
Соответствующая декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Кроме того, на своей странице в фейсбуке он опубликовал якобы телефонный разговор двух "воров в законе", которые обсуждают его отставку. В ней первый спрашивает убрали ли Аброськина, а другой дает утвердительный ответ.
"За их телефонным разговором думаю: вас, гадов, догонял и буду догонять", – заявил Вячеслав Аброськин.
Вячеслав Аброськин был назначен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции в июле 2017 года. Является активным сторонником создания реестра лиц, совершивших половые преступления в отношении несовершеннолетних.
Также известно и об увольнении двух других заместителей Сергея Князева. Да, свои должности покинут Игорь Купранец и Виталий Невгад.