НАБУ: Экс-директор Львовского бронетанкового завода "забыл" о 4,5 млн гривень

Новости Украины:Сотрудники НАБУ, подозревают бывшего руководителя Львовского бронетанкового завода в умышленном не декларировании более 4 млн гривень.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении экс-руководителю Львовского бронетанкового завода за недекларирование имущества на 4,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро, при этом имя лица, которому сообщено о подозрении, не раскрывается.

"12 сентября детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили бывшему директору ГП "ЛБТЗ" о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-чиновник в е-декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ".

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.