Новый сезон: военкоматы Киева приглашают юношей на службу

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15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Призыв граждан на военную службу начинается с сентября и завершится в декабре 2019 года.

В Киеве начинается осенний призыв на срочную военную службу.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, для руководства и контроля за деятельностью районных призывных комиссий создана Киевская городская призывная комиссия по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2019 года.

Распоряжением КГГА № 1614 также утвержден состав этой комиссии, которую возглавил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Председателям районных государственных администраций поручено, в частности, создать районные призывные комиссии, направить для работы в районные военные комиссариаты на период подготовки и весь срок проведения призыва технических работников и операторов персональных вычислительных машин (машинисток), обеспечить комиссариаты автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

Также поручено укомплектовать районные лекарственные комиссии врачами-специалистами и обеспечить их медикаментами, медицинским инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом, довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и форм собственности, что они обеспечивают своевременное прибытие граждан призывного возраста в призывные участки по требованию военных комиссариатов.

Кроме того, Департамент здравоохранения должен обеспечить: работу военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата с сентября по 17 января 2020 года для контрольного медицинского осмотра призывников, призванных на срочную военную службу, с проведением обязательного перечня обследований; военно-врачебные комиссии районных военных комиссариатов - врачами-психиатрами и врачами-дерматологами; городскую врачебную комиссию - медикаментами, медицинским инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом; обследование призывников в учреждениях здравоохранения вне очереди, бесплатно и в полном объеме под личную ответственность руководителей учреждений здравоохранения.

Также в каждом районе столицы определят медицинские учреждения для проведения призывникам обязательных лабораторных исследований, инструментальных обследований и других обследований по направлению районных в городе Киеве военных комиссариатов.

Военные комиссариаты завершили весенний призыв на срочную военную службу в 2019 году, призвано и направлено в войска 17 тыс. 370 человек.

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Киев, Военная служба, КГГА, Военкомат, Срочная служба.
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