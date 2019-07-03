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В Украине завершился весенний призыв: сколько парней будут нести службу

В Украине завершился весенний призыв: сколько парней будут нести службу
12:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во время весеннего призыва в армию отправили почти 17,4 тысячи человек.

Военные комиссариаты завершили весенний призыв на срочную военную службу в 2019 году, призвано и направлено в войска 17 тыс. 370 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"В Украине завершилась призывная кампания "Весна-2019"... Военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска (сил) - 17 370 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 000 человек, Национальную гвардию Украины - 5 152 человек, Государственную специальную службу транспорта Украины - 600 человек, Государственную пограничную службу Украины - 2 618 человек, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%", - указали в Сухопутных войсках.

"Процесс комплектования частей и соединений призывниками продолжался без сбоев и в соответствии с определенными планами и графиками отправки", - отметили в СВ ВСУ.

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Во время проведения призывной кампании в течение апреля-июня текущего года на срочную военную службу, как сообщается, были призваны граждане Украины мужского пола 1992-1999 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Срочники, как указано, будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны проведения операции Объединенных сил.

"Тысячи мужчин, которые пополнят армейские ряды в этот период, заступят на охрану стратегически важных объектов ВСУ", - добавили в Сухопутных войсках.

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ВСУ, Призыв, Призыв в армию, Весна 2019, Призывная компания.
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