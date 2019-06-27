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Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии

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Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины: Минобороны разрешило отсрочку от призыва в пострадавших от майского паводка районах Закарпатья.

Министерство обороны Украины согласовало отсрочку от призыва на срочную военную службу в пострадавших от майского паводка регионах Закарпатской области.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

«Министерство обороны Украины пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20-25 мая этого года», - цитирует пресс-служба заместителя председателя ОГА Ярослава Галаса.

По его словам, о согласовании отсрочки говорится в письме за подписью Государственного секретаря Министерства Александра Дубляна.

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«Министерством обороны Украины поддерживается вопросы предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия. Учитывая требования Указа Президента Украины от 24 мая 2019 года № 325/2019 «О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей», рекомендую председателю призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» призывникам пострадавших районов Закарпатской области для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия», приводит пресс-служба цитату из документа Минобороны.

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Военная служба, Закарпатье, Минобороны, Призыв, Паводок, Закарпатская ОГА.
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