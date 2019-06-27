Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии

Новости Украины: Минобороны разрешило отсрочку от призыва в пострадавших от майского паводка районах Закарпатья.

Министерство обороны Украины согласовало отсрочку от призыва на срочную военную службу в пострадавших от майского паводка регионах Закарпатской области.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

«Министерство обороны Украины пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20-25 мая этого года», - цитирует пресс-служба заместителя председателя ОГА Ярослава Галаса.

По его словам, о согласовании отсрочки говорится в письме за подписью Государственного секретаря Министерства Александра Дубляна.

«Министерством обороны Украины поддерживается вопросы предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия. Учитывая требования Указа Президента Украины от 24 мая 2019 года № 325/2019 «О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей», рекомендую председателю призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» призывникам пострадавших районов Закарпатской области для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия», приводит пресс-служба цитату из документа Минобороны.