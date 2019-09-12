Будни полицейских: остановили за нарушение и услышали проклены (Видео)

Новости Украины:Патрульные остановили женщину за отсутствие левого зеркала заднего вида.

В Сумах женщина-водитель Lexus набросилась с проклятиями и матами на сотрудников патрульной полиции за то, что они остановили ее за нарушение правил дорожного движения.

Видео скандального инцидента появилось на Facebook-странице патрульной полиции Сумской области.

"Будь ты проклят! Будьте прокляты все полицейские, которые сдирают с людей штрафы! Трижды прокляты! Записывай и передай это всем, а теперь пиши протокол", – слышно в видео, как водитель Lexus кричит на копа.

По данным полиции, патрульные остановили ее за отсутствие левого зеркала заднего вида.

"Пиши уже, б***ь, протокол!.. Выписывайте протокол – я спешу. И чтобы тебе на лекарства пошел он, этот штраф, и всем твоим полицейским", – продолжила оскорблять полицейских женщина.