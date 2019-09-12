Скачать
Четверг, 12.09.2019
Зеленский: Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией
Зеленский: Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Назван самый дорогой украинский футболист (Фото)
Назван самый дорогой украинский футболист (Фото)
Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)
Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)

Теперь в Киеве питомцев можно зарегистрировать в едином городском реестре: детали

Теперь в Киеве питомцев можно зарегистрировать в едином городском реестре: детали
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:После прохождения процедуры регистрации выдается жетон с QR-кодом, содержащим информацию о животном и контактные данные владельца.

В Киеве домашних животных можно зарегистрировать в едином городском реестре.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, наличие информации в реестре значительно повышает шансы найти животное, если оно потеряется.

Кроме того, реестр дает возможность следить за прививками животного.

Чтобы зарегистрировать животное в реестре, сначала нужно зарегистрироваться в системе Киев ID - единый аккаунт киевлянина. Эта система позволяет в онлайн-режиме получить доступ к различным услугам, в том числе и к учетной записи в Реестре домашних животных.

Далее на сайте https://pets.kyivcity.gov.ua следует войти в систему, выбрав один из удобных способов: через банковский ID (используя данные для входа в систему "Приват24"), через Единую цифровую подпись, через ID-карту ( паспорт-карточку нового образца), по номеру мобильного телефона (с наличием только для абонентов оператора Vodafone). После этого внести информацию о домашнем животном - фото, информация о виде, пол, порода, масть, тип шерсти, дата рождения и т.п.

Затем нужно верифицировать животное в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.

"Через некоторое время после внесения данных на сайте пользователь получит письмо-приглашение на верификацию животного по адресу: ул. Электротехническая, 5-А. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право на льготы (при наличии)", - отметили в КГГА.

Если назначенное время неудобно, то можно согласовать другое, для чего позвонить в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины. Контакты - по ссылке https://www.kmlvm.com.ua/contat-us/.

Директор "Энергии" назвал виновного за вонь на левом берегу Киева

"После верификации владелец получает жетон с уникальным QR-кодом, где будет содержаться информация о животном и контактные данные хозяина. Регистрация бесплатная, владельцам необходимо только оплатить изготовление жетона для животного", - сообщили в КГГА.

Стоимость жетона составляет 35 грн для кошек, 45 грн - для собак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Регистрация, Домашние животные, Питомцы, ID-карта, Единый городской реестр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иск УПЦ-КП к Минкультуры: решение суда
Иск УПЦ-КП к Минкультуры: решение суда
Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября
В ПАСЕ отказались рассматривать &quot;крымский доклад&quot;
В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
Победитель &quot;Евровидения 2017&quot; снова выступит в Киеве (Фото, Видео)
Победитель "Евровидения 2017" снова выступит в Киеве (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь