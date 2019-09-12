Жуткие подробности об изнасиловании 12-летней девочки в Харькове (Видео)

Новости Украины:У насильника был изъят телефон с видео, подтверждающим его причастность к преступлению.

У мужчины, задержанного по факту изнасилования 12-летней школьницы в Харькове, изъяли мобильный телефон с видео, подтверждающим его причастность к преступлению.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"У него изъяты в ходе проведения неотложных мероприятий, следственно-оперативных действий, были изъяты доказательства того, что именно он совершил это преступление. Более того, у него был изъят его телефон, на котором мы увидели видео, что он зафильмовал свои преступные действия", - рассказал он.

Сегодня насильнику будет влучено подозрение в совершении особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 152 УКУ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Напомним, 11 сентября в Харькове мужчина напал на 12-летнюю девочку. Злоумышленник избил и изнасиловал жертву, после чего школьница самостоятельно вернулась домой, после чего взяла с травмами и ушибами доставили в больницу.