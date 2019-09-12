В Одесской области насильнику несовершеннолетней вынесли приговор

Новости Украины:Суд Одесский области приговорил злоумышленника к 7 годам заключения.

Любашевский районный суд Одесской области приговорил к 7 годам заключения мужчину, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю.

Как передает корреспондент, это следует из приговора суда.

Согласно документу, обвиняемый – уроженец Молдовы, гражданин Украины, в августе 2012 года был осужден Дарницким районным судом Киева за попытку изнасилования и кражу к 3,5 годам лишения свободы, но был условно-досрочно освобожден в июле 2014 года.

Установлено, что указанный злоумышленник 29 марта текущего года около 23.00 в городе Подольск Одесской области пытался изнасиловать девочку.

В частности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он шел по проспекту Шевченко в сторону школы №7 и заметил несовершеннолетнюю.

Мужчина догнал девочку возле школы, затянул в боковую канаву дороги, бросил на землю и сел на нее сверху.

Сопротивляясь, девочка начала наносить мужчине удары ключом для открытия стеклянных бутылок (открывалкой), который носила с собой. В свою очередь, мужчина бил ее кулаком в разные части рук, лица и головы.

"Желая довести свой преступный умысел до конца, преодолевая сопротивление потерпевшей, мужчина пытался снять с нее джинсы", - сказано в приговоре.

Однако крики девочки услышали случайные прохожие, которые приблизились и напугали злоумышленника, после чего он скрылся с места происшествия.

Прибывшая на место полиция обнаружила, в том числе мужской кроссовок.

Обвиняемый вину свою не признал и пояснил, что он ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Он помнит только то, что был задержан в ночь на 30 марта и был при этом в одном кроссовке.

Со слов отца потерпевшей, она позвонила ему и рассказала о случившемся. Когда тот встретил дочь, она была в крови, а одежда порвана. Потерпевшая и свидетели опознали обвиняемого.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет.

В марте в Подольске Одесской области за попытку изнасилования девочки был задержан мужчина.