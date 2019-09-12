В столице на взятке погорел чиновник Гоструда (Фото)

Новости Украины:В Киеве на взятке задержан руководитель одного из подразделений ГУ Гоструда Киевщины.

Сегодня правоохранители задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. гривен руководителя одного из подразделений Главного управления Гоструда в Киевской области.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook, также задержан адвокат, который выступил посредником.

”Указанную сумму чиновник требовал от предприятия за невнесение в акт проверки выявленных нарушений”, - говорится в сообщении.

Чиновника и адвоката задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса после получения денег. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении коррупционного преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.