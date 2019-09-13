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Как сэкономить 11 миллионов гривень: Кличко поделился секретом

Как сэкономить 11 миллионов гривень: Кличко поделился секретом
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По слова мэра столицы, модернизация уличного освещения помогло столице сэкономить немалые деньги.

Столица в прошлом году благодаря модернизации уличного освещения сэкономила почти 11 млн грн. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2019 году современным и энергоэффективным LED-освещением было оснащено более 30 улиц в столице.

"Новое освещение позволяет сэкономить около 30-40% на потреблении электроэнергии. Кстати, на расходах электроэнергии в прошлом году мы сэкономили почти 11 млн грн", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что в столице в этом году продолжается замена старого освещения на новые энергоэффективные LED-светильники. В частности, сейчас устанавливают новое освещение на Отрадном проспекте, также продолжаются работы по замене светильников на новые LEDы на проспектах Победы и Григоренко, Харьковском шоссе, на развязках у метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич", на улицах Макеевской, Теодора Драйзера, Гната Юры, Драгоманова и других.

Мэр сообщил, что в планах - до конца года заменить светильники также в Мариинском парке, парке "Городской сад", в Пуще-Водице, на аллее Героев Крут и аллее бульвара Дружбы народов.

"Всего в этом году планируем заменить на LEDы около 20 тыс. светильников. За два предыдущих года заменили более 12 тыс. светильников. Важно, что LED-светильники - это не только современное яркое освещение, но и в дальнейшем - значительная экономия для городского бюджета", - отметил Кличко.

5 марта Киевсовет одобрил городскую четырехлетнюю программу внешнего освещения столицы с объемом финансирования 2,72 млрд грн, из которых город должен профинансировать 1,76 млрд грн, остальные - из других источников.

На 2019 год предусмотрены расходы на мероприятия программы объемом более 1 млрд грн.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр, Столица.
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