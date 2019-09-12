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Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета

Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Мэр Киева инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета.

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва", - заявил Кличко перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума, сообщила пресс-служба мэра.

Он выразил возмущение в связи с отсутствием кворума.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса, когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города", - обратил внимание Кличко.

Мэр отметил, что ему неинтересны "чьи-то договорняки и манипуляции", добавив, что "депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали, и, судя по всему, уже скоро".

После выступления Кличко заседание закрылось из-за отсутствия кворума.

Напомним, депутаты Киевсовета заявляют о намерении мэра Киева Виталия Кличко окончательно узурпировать власть в столице путем принятия решения Киевсовета на ближайшем заседании, которое назначено на 12 сентября.

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В свою очередь председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Виталия Кличко на пост председателя КГГА.

Как сообщалось, в среду, 4 сентября, новый Кабмин согласовал освобождение Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации и обратился с соответствующим представлением в Офис Президента. 

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Виталий Кличко, КГГА, Киевсовет, Мэр Киева.
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