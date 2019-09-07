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Кличко предложил спикеру ВР Разумкову изменить систему голосования Рада-4

Кличко предложил спикеру ВР Разумкову изменить систему голосования Рада-4
22:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову установить систему голосования, как в Киевсовете.

Мэр столицы Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову установить в парламенте систему голосования, которая исключает не персональное голосование - такую, как работает в Киевсовете.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

"Единая система персонального голосования, которая делает невозможным кнопкодавство - "Рада-4" - работает в Киевсовете уже почти 4 года! И такую систему можно установить в парламенте. Не надо ничего придумывать. Уже все есть и работает", - отметил Кличко.

По его словам, всегда может быть велик соблазн обходить систему и голосовать за кого-то.

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"Когда мы ее устанавливали, мне говорили, что у нас и так большинство в горсовете, что хватит голосов для принятия решений. Но, я отвечал, что всегда может быть велик соблазн обходить систему, голосовать за кого-то. Поэтому мы установили новую систему. Поэтому я убежден, что голосование за другого человека - это политическая коррупция", - подчеркнул мэр столицы.

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Верховная Рада, Виталий Кличко, Дмитрий Разумков.
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