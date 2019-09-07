Разумков решил отбирать у депутатов паспорта на время сессии

Новости Украины:По мнению Разумкова, такой шаг будет плюсом в работе Верховной Рады.

Дмитрий Разумков придумал способ, как повысить работоспособность Верховной Рады. Как сообщает издания ua.news, спикер предлагает отбирать у депутатов, на время сессии, загранпаспорта.

"Я бы на время сессии забирал загранпаспорта и выдавал бы когда человек едет за границу на время командировки. У нас несмотря на то, что происходило в пятницу, в комитетские недели, такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе. Я понимаю, что многие выехали, но не столько ", - заявил политик.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский предлагает ввести в Верховной Раде штрафы, за не персональное голосование. Размеры штрафов колеблются от 51 до 85 тысяч гривень. К слову подобный законопроект уже вносился в Верховною Раду в 2018 году. Автор законопроекта, Леонид Емец, предлагал использовать в отношении не добросовестных депутатов криминальною ответственность.

Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, пока не знает когда начнет работать система "Рада-4". Он также отметил, что для того чтобы система заработала в полную силу, нужно некоторое время.