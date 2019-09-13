На Донбассе оккупанты дополнительно минируют сельскохозяйственные земли

Новости Украины:Министр обороны Украины подчеркивает, что такие действия РФ усиливает угрозу жизни населеннию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.

"Командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе в определенных районах разведения войск.

В частности, инженерно-саперные подразделения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что такие действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.