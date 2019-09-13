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Полиция задержала банду, которая ограбила семью предпринимателей (Фото)

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Полиция задержала банду, которая ограбила семью предпринимателей (Фото)
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:В полиции сообщают, что при задержании в участников банды изъяли несколько гранат.

На Киевщине полиция задержала банду, которая в августе ограбила семью предпринимателей. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, для задержания преступной группировки был задействован спецназ "Корд" и полк полиции особого назначения, ведь у подозреваемых были при себе гранаты.

В полиции напомнили, что 21 августа группа преступников напала на семью предпринимателей в с. Воропаевка Иванковского района - злоумышленники в масках проникли в дом потерпевших с оружием, связали их, угрожали и прострелили ногу владельцу дома. Впоследствии нападавшие отобрали у супругов драгоценности, деньги и завладели их авто.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления уголовного розыска совместно со следователями Вышгородской полиции, Следственным управлением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры области, с привлечением спецподразделений, установлены лица, которые основательно подозреваются в совершении этого нападения и задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Во время обысков мест проживания задержанных и их автомобилей изъято четыре предмета, похожих на гранаты, оружие, патроны, а также средства связи, которыми они пользовались во время нападений.

Указанные лица проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и других регионов Украины.

 

Возбуждены уголовные производства по ч.3 ст. 187 (Разбой), ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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Киевская область, Задержание, Банда, КОРД.
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