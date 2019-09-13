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Самое громкое ДТП Украины: в "деле Зайцевой" новый скандал (Документы)

Самое громкое ДТП Украины: в "деле Зайцевой" новый скандал (Документы)
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам журналистки, адвокат Дронова будет обжаловать в апелляции закрытие производства.

Дело экспертов-техников из научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Lexus Зайцевой в Харькове, опять закрыли.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства она показала документы по решению суда о закрытии дела.

По ее словам, сделал это следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян. Адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица пытался обжаловать такое решение в суде, однако судья Киевского райсуда Валентина Божко решила, что Коцинян прав.

По словам Доцяк, адвокат Дронова будет обжаловать в апелляции закрытие производства, пытаться изменить подследственность, а также добиваться назначения независимой комиссии. Именно она должна определить, была ли возможность у экспертов харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса установить скорость авто Зайцевой, кто первым нарушил и создал опасность, тяжесть нарушения и степень вины обоих и границы перекрестка.

18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

В деле Зайцевой и Дронова наметился новый поворот событий

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

Прокуратура нашла нарушения в месте заключения Зайцевой

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.

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ДТП, Харьков, Авария, Суд, Нацполиция, Елена Зайцева, Геннадий Дронов, Татьяна Доцяк.
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