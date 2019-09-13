Пожар на свалке, в Черниговской области, произошел из-за поджога

Новости Украины:По предварительной версии, поджог совершили неизвестные люди которых зафиксировала камера.

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко заявил, что причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Чернигове является поджог. Об этом Атрошенко сообщил журналистам. По его словам, вчера вечером при наружной температуре около 16 градусов Цельсия произошел поджог свалки с юго-восточного направления.

"Почему мы считаем, что это поджог? Потому что и температурный режим никаких оснований для возгорания не создавал, и вообще свалки сами снизу не загораются. Я акцентирую внимание на этих вещах. По показаниям охранников, они там видели двух людей. Я предварительную такую версию даю, но думаю, что точно и более подробно могут установить работники ГСЧС", - заявил Атрошенко. Мэр отметил, что локализовать пожар помогли превентивные меры, предпринятые на полигоне отходов недавно.

"Нам помогли коммуникации, которые мы там сделали, то, что завели воду на свалку. Благодаря этому была возможность подсоединить водяные помпы и пожарные гидранты. Плюс там было завезено несколько тысяч тонн грунта, который можно загружать и в случае необходимости завозить наверх, использовать на локациях, где есть возгорания. В принципе, на сегодня планы такие, чтобы заложить на следующий год финансирование и сделать плотный забор с колючей проволокой поверху и видеонаблюдение", - отметил он.

Атрошенко акцентировал внимание на том, что никакой угрозы для жителей города сейчас нет, а также то, что причиной пожара является не жара и не газ метан.

Информация о пожаре на открытой территории полигона твердых бытовых отходов поступила спасателям вчера в 22:48.

По вызову к месту происшествия оперативно прибыли 5 отделений пожарно-спасательных подразделений Чернигова.

Утром 13 сентября пожар локализован на площади 1 га. Причина и ущерб устанавливаются.