В Чернигове, из-за технических неполадок, самолет совершил аварийную посадку

Новости Украины:По предварительной информации, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

В Черниговской области вчера из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно информации, возле с. Даничи Репкинского района во время обработки сельхозугодий в результате отказа двигателя легкомоторный одноместный самолет БЕКАС Х32 (арендованный ФОП "Мажуга В.П" для обработки полей подсолнечника) совершил жесткую посадку.

В результате самолет получил механические повреждения. Летчик, 1966 г. р., не пострадал и от госпитализации отказался. Проводится расследование обстоятельств падения самолета.

Как сообщалось ранее, масштабный пожар в лесу на военном полигоне в Черниговской области локализован.