Качество воздуха в Киеве значительно снизилось: причины

Новости Украины:В КГГА заявляют, что на воздух повлияло количество пожаров.

Рост за последний месяц количества пожаров в Киеве, а их произошло более 800, существенно повлияло на состояние воздуха в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, по сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и т.п.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория коммунальной аварийно спасательной службы", - сказал городской чиновник.

В частности, отметил он, на мусоросжигательном заводе "Энергия" установлены системы видеонаблюдения, и "каждый может увидеть реальную картину работы завода, который утилизирует 25% мусора, образующегося в городе".

Поворозник сообщил, что на заводе уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установить еще систему химической очистки дымовых газов.

Он отметил, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование мегаполиса, построены в 60-80 годах прошлого века, и власть постепенно обновляет и модернизирует их.