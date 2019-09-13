В Одессе горела памятка архитектуры

Новости Украины:Пожар вспыхнул на втором этаже Дома Либмана, который сейчас находится на реставрации.

Сегодня в центре Одессы горел памятник архитектуры дом Либмана. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 14:40 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в Доме Либмана, который является памятником архитектуры и сейчас реставрируется.

В частности, возгорание произошло в квартире на 2-м этаже 4-этажного жилого дома, в котором также есть офисные помещения.

"По прибытию спасатели установили возгорание в жилой комнате. Во время пожара были эвакуированы 10 человек. Пожар был локализован в 14:56 и ликвидирован в 15:00 на площади 15 кв. м", - сообщили в главке.

От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 23 человека личного состава. О причине возгорания пока не сообщается.

Недавно в связи с началом реставрационных работ Дом Либмана окружили строительными лесами. Сегодня во время пожара, со слов очевидцев, открытое пламя вырывалось через леса. На место ЧП прибыл мэр города Геннадий Труханов.

Доходный дом Либмана — памятник архитектуры конца 19 века, расположен в историческом центре Одессы по адресу улица Преображенская, 23 (угол улицы Садовой). Дом давно находится в аварийном состоянии и требует реставрации.