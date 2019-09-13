Центральный мост Днепра: в мэрии прошли обыски

Новости Украины:По данным прокуратуры области, следственные действия связаны с нарушениями во время ремонта Центрального моста Днепра.

Сегодня в здании Днепровского городского совета правоохранительные органы провели обыски.

Об этом сообщали днепровский городской голова Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Филатов написал, что правоохранители вели себя корректно, службы горсовета сотрудничают со следствием. Также, он акцентирует внимание, что виновные обязательно ответят по закону.

Городской глава заявил, что данное действие больше похоже на заказ олигархов.

В ведомстве сообщают, что данные действия происходят из-за нарушений во время строительства Центрального моста Днепра.

Многим чиновника были вручены подозрения в преступлении, в частности заместителю городского головы Михаилу Лысенко. Ему было вручено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины.

Прокуратура подала ходатайство за заключения Лысенко под стажу, но городской глава сейчас находится за границей.