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В Одессе суд арестовал псевдосотрудника СБУ, подозреваемого в вымогательстве

В Одессе суд арестовал псевдосотрудника СБУ, подозреваемого в вымогательстве
00:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Суд Одессы арестовал мужчину, который выдавал себя за сотрудника СБУ и вымогал деньги у врача.

Сегодня в Одессе суд арестовал псевдосотрудника СБУ, вымогавшего 50 тыс. долл. у врача-травматолога.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 3 взят под стражу мужчина, подозреваемый в самовольном присвоении властных полномочий и вымогательстве.

В качестве альтернативы суд определил размер залога в размере почти 580 тыс. грн.

Как отмечается, с апреля 2019 года злоумышленник терроризировал травматолога одесской больницы, требуя 50 тыс. долл. за непривлечение к ответственности.

Для этого он использовал поддельное удостоверение работника СБУ, шантажировал потерпевшего, а также угрожал подбросить врачу наркотики. «41-летнего фигуранта преступления задержали во время получения очередного транша неправомерных средств», - сообщили в пресс-службе.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве обеспечивали сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины, досудебное расследование осуществляют следователи Приморского отдела полиции Одессы (ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 353 УК Украины).

Напоминаем, на текущей неделе в пригороде Одессы задержан злоумышленник, вымогавший у врача-травматолога 50 тыс. долл. Установлено, что мошенник требовал 50 тыс. долл. от врача-травматолога, используя поддельное удостоверение СБУ, муляж огнестрельного оружия.

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Правоохранители задокументировали получение злоумышленником 3 тыс. долл. и задержали его в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тыс. грн.

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Одесса, СБУ, Прокуратура, Вымогательство.
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