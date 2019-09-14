На Донетчине в аптеке обнаружили арсенал оружия и наркотики

Новости Украины:Во время обхода аптек на Донетчине обнаружено оружие и наркотические вещества.

Во время обысков в аптеках известной фармацевтической сети и обнаружили оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Во время обысков обнаружены обрез охотничьего ружья 16 калибра, газовый пистолет и газовый револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие, 76 патронов калибра 5,6 мм, 8 патронов травматического действия, вещество зеленого цвета со специфическим запахом марихуаны. А также кодеиносодержащие лекарственные препараты, которые в незаконный способ реализовывались без рекомендаций врача, денежные средства в сумме 13,5 тысячи гривен вместе с фискальными чеками и записями, подтверждающие незаконный сбыт указанных препаратов", - говорится в сообщении.

Рассматривается вопрос об объявлении двум фигурантам уголовного дела о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 2 ст. 320 «Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров» Уголовного кодекса Украины.