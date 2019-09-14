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"Его величество нежинский огурец": в Нежине проведут огуречный фестиваль

"Его величество нежинский огурец": в Нежине проведут огуречный фестиваль
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Нежине пройдет фестиваль, на котором выберут лучший дизайн банок и бочек для соления.

На ежегодном фестивале "Его величество нежинский огурец", который 14 сентября в очередной раз состоится в Нежине Черниговской области, проведут конкурс на лучший дизайн банок и бочек для соления.

Об этом сообщила пресс-служба Нежинского городского совета в Facebook.

"В этом году народным голосованием будут определяться победители по дизайну посуды (банки, бочки и т.п.) для хранения огурцов (будет работать отдельная площадка). Лучшие получат денежное вознаграждение. А для тех, кто сдобрит все это национальным колоритом, украинским юмором, добавит фантазии и самобытности, готовятся подарки от нежинского мастера-бондаря И. Ф. Щербака и организаторов праздника", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в парке имени Т.Г. Шевченко. Его программа предусматривает традиционные выставки консервации и соления огурцов с дегустацией и возможностью получения рецептов, творческие презентации, конкурсы, концерты, развлечения, сюрпризы и тому подобное.

Как известно, слава о нежинских огурцах идет миром уже более 350 лет. Чумацкими обозами, а затем и вагонами из Нежина расходились бочки с этим овощем в европейские столицы. Они стали национальной гордостью украинского народа. Почти столетие соленые и консервированные нежинские огурцы экспортируются во многие страны мира и сегодня являются визитной карточкой Нежина. Жители города знают и берегут секреты солений, передавая их из поколения в поколение.

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Семена огурцов и рецепты их засолки привезли в город греки, в середине XVII века поселились в Нежине. В 2005 году возле Нежинского консервного завода был установлен памятник огурцу, который в то время был первым в Украине, посвященным овощу. Организатор фестиваля - управление культуры и туризма Нежинского городского совета.

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Фестиваль, Нежин, Огурец, Огуречный фестиваль.
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