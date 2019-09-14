"Червона рута–2019": в Черновцах пройдет юбилейный фестиваль

Новости Украины:В Черновцах с 17 сентября стартует юбилейный фестиваль "Червона рута".

В Черновцах с 17 по 22 сентября проведут юбилейный Всеукраинский музыкальный фестиваль "Червона рута". На него пригласили почти тысячу участников со всей Украины.

Об этом сообщают на сайте фестиваля.

"С 17 по 22 сентября 2019 г. в Черновцах состоится юбилейный Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки "Червона рута–2019". В нем примут участие солисты и группы из каждой области Украины, победители отборочных конкурсов 2019 года и звезды украинской массовой музыки. Всего в участии в финальных соревнованиях были приглашены почти 950 участников из 5000, которых прослушали по всей Украине в течение 2018 года", - говорится в сообщении.

Начнется фестиваль во вторник 17 сентября концертом с программой "Симфонический Ивасюк" при участии Национального симфонического оркестра Украины, джаз-бэнда, хора "Черновцы" Черновицкой областной филармонии и солистов-победителей фестиваля "Червона рута".

С 18 по 21 сентября будут проходить конкурсы в четырех разных жанрах - поп-музыки, рок-музыки, акустической музыки и украинского аутентичного фольклора.

В последний фестивальный день, 22 сентября, состоится концерт победителей финальных конкурсов и заключительный гала-концерт фестиваля.

Кроме того, во время проведения музыкального фестиваля пройдет ряд сопутствующих мероприятий, связанных с ним - выставки фотографий, экскурсии, театральные представления, тематические круглые столы, встречи, мастер-классы и тому подобное.

Как отмечают организаторы фестиваля, "Червона рута" – единственный всеукраинский некоммерческий музыкальный фестиваль. Участие во всех мероприятиях бесплатное, вход свободный.

Также это – крупнейший фестиваль в Украине. И единственный, который имеет украиноязычный статус и критерии оценки украинской национальной определенности в музыке.

"Червона рута" – старейший фестиваль в Украине, который сформировал украинскую современную молодежную массовую музыку. 90% звезд были открыты фестивалем. Ни один конкурс или музыкальный телепроєкт в Украине не обходится без участников и победителей "Червоной руты".