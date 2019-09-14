На Хортицу пустили новый троллейбусный маршрут

Новости Украины:В Запорожье открыли троллейбусный маршрут через остров Хортицу.

В Запорожье открыли первый троллейбусный маршрут, часть трассы которого не оборудована контактной сетью, и который обслуживается закупленными недавно троллейбусами с возможностями автономного хода.

Маршрут, который связывает центр города с островом Хортица через Железный мост, получил №1 и обслуживаться двумя машинами.

Начиная с 22 августа, в Запорожье поступили первые в истории транспортного предприятия пять троллейбусов с возможностью автономного хода "Днепро Т203". Они были приписаны к троллейбусному депо №2.

Маршрут №1 будет начинаться на пл.Профсоюзов в центре города, следовать по главной магистрали города – проспекту Соборности, далее через ДнепроГЭС на правый берег и по улицам Винтера и Кияшко под контрактной сетью (в основном дублируется маршрутом №3), а далее с улицы Сергея Синенко сворачивать на Таганрогскую улицу и через Арковый (Железный) мост следовать на о.Хортица, где троллейбусная контактная сеть некогда существовала, но позже была демонтирована. Конечная маршрута – турбаза "Хортица".

По информации Управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского горсовета, маршрут открыт "в рамках целевой городской программы развития автомобильного транспорта" и чтобы привлечь на остров туристов и местных жителей.

Также в ведомстве отметили, что при планировании маршрута были учтены многочисленные просьбы горожан, среди которых и сотрудники Национального заповедника "Хортица". Долгие годы запорожцы призывали городскую власть восстановить троллейбус на Хортице, закрытый в 2001 году.

Прежний троллейбусный маршрут №1 в Запорожье был закрыт еще в 1980х гг, как дублировавшийся другими маршрутами, и не имел ничего общего с вновь открытым. Через о.Хортица с 1975 года ходили другие троллейбусные маршруты (поочередно №№2, 16, 11, 24), связывавшие правый и левый берега города не через ДнепроГЭС. Линия через Хортицу, кроме Железного моста, проходила по мосту Преображенского, ныне проходящему реконструкцию. Она была закрыта в 2001 году, когда был поставлен на реконструкцию Железный мост, а контактная сеть была демонтирована, чтобы сохранить ее от расхищения. После открытия Железного моста в 2003 году восстановление троллейбусной линии было признано нецелесообразным.