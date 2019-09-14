Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

На Хортицу пустили новый троллейбусный маршрут

На Хортицу пустили новый троллейбусный маршрут
06:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Запорожье открыли троллейбусный маршрут через остров Хортицу.

В Запорожье открыли первый троллейбусный маршрут, часть трассы которого не оборудована контактной сетью, и который обслуживается закупленными недавно троллейбусами с возможностями автономного хода.

Маршрут, который связывает центр города с островом Хортица через Железный мост, получил №1 и обслуживаться двумя машинами.

Начиная с 22 августа, в Запорожье поступили первые в истории транспортного предприятия пять троллейбусов с возможностью автономного хода "Днепро Т203". Они были приписаны к троллейбусному депо №2.

Маршрут №1 будет начинаться на пл.Профсоюзов в центре города, следовать по главной магистрали города – проспекту Соборности, далее через ДнепроГЭС на правый берег и по улицам Винтера и Кияшко под контрактной сетью (в основном дублируется маршрутом №3), а далее с улицы Сергея Синенко сворачивать на Таганрогскую улицу и через Арковый (Железный) мост следовать на о.Хортица, где троллейбусная контактная сеть некогда существовала, но позже была демонтирована. Конечная маршрута – турбаза "Хортица".

По информации Управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского горсовета, маршрут открыт "в рамках целевой городской программы развития автомобильного транспорта" и чтобы привлечь на остров туристов и местных жителей.

Также в ведомстве отметили, что при планировании маршрута были учтены многочисленные просьбы горожан, среди которых и сотрудники Национального заповедника "Хортица". Долгие годы запорожцы призывали городскую власть восстановить троллейбус на Хортице, закрытый в 2001 году.

На острове Хортица установили круглосуточный пожарный пост

Прежний троллейбусный маршрут №1 в Запорожье был закрыт еще в 1980х гг, как дублировавшийся другими маршрутами, и не имел ничего общего с вновь открытым. Через о.Хортица с 1975 года ходили другие троллейбусные маршруты (поочередно №№2, 16, 11, 24), связывавшие правый и левый берега города не через ДнепроГЭС. Линия через Хортицу, кроме Железного моста, проходила по мосту Преображенского, ныне проходящему реконструкцию. Она была закрыта в 2001 году, когда был поставлен на реконструкцию Железный мост, а контактная сеть была демонтирована, чтобы сохранить ее от расхищения. После открытия Железного моста в 2003 году восстановление троллейбусной линии было признано нецелесообразным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Троллейбус, Трасса, Хортица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 В сеть всплыли кадры жестокого избиения 13-летней девочки (Фото)
05 Зеленский посетит Эстонию: причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана &quot;Дориан&quot;
Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана "Дориан"
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
На Днепропетровщине загорелся пассажирский автобус
На Днепропетровщине загорелся пассажирский автобус
Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь