Чиновник Геокадастра вымогал деньги с матери двух детей

Новости Украины:Не чистый на руку чиновник, вымогал деньги с матери двух детей за оформление земельного участка.

В Мариуполе задержан заместитель начальника отдела Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области, который систематически вымогал взятки за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что госслужащий вымогал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом.

После передачи первой части неправомерной выгоды в размере 3,5 тыс. грн чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. Затем он продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм.

Правоохранители задержали злоумышленника в Центральном парке Мариуполя во время получения второй части взятки в размере 3 тыс. грн.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта обнаружены деньги, полученные незаконным путем, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.