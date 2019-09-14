Скачать
Суббота, 14.09.2019
Соглашение об ассоциации с ЕС в приоритете у министра экономики Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС в приоритете у министра экономики Украины
Главой Днепровской ОГА стал харьковчанин с женой россиянкой
Главой Днепровской ОГА стал харьковчанин с женой россиянкой
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)
Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото
Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото

Чиновник Геокадастра вымогал деньги с матери двух детей

Чиновник Геокадастра вымогал деньги с матери двух детей
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Не чистый на руку чиновник, вымогал деньги с матери двух детей за оформление земельного участка.

В Мариуполе задержан заместитель начальника отдела Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области, который систематически вымогал взятки за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что госслужащий вымогал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом.

После передачи первой части неправомерной выгоды в размере 3,5 тыс. грн чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. Затем он продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм.

Правоохранители задержали злоумышленника в Центральном парке Мариуполя во время получения второй части взятки в размере 3 тыс. грн.

Оккупанты Донбасса трижды обстреляли позиции ВСУ в субботу

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта обнаружены деньги, полученные незаконным путем, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Взятка, Мариуполь, Геокадастр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Денисова выяснила дальнейшие планы освобожденных моряков (Фото)
Денисова выяснила дальнейшие планы моряков (Фото)
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз погоды на 14 сентября
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз на 14 сентября
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь