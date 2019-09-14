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Житомирщина принимает Международный фестиваль дерунов

Житомирщина принимает Международный фестиваль дерунов
15:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Житомирщине повара с разных стран состязались в искусстве приготовления дерунов.

В городе Коростень Житомирской области проходит XI Международный фестиваль дерунов. Мероприятие началось праздничным шествием по центральной улице города.

После шествия в центральном парке провели торжественное открытие праздника, подняли флаг и исполнили гимн фестиваля.

На фестивале хозяйки с Житомирщины, повара из разных областей и из-за рубежа будут показывать свое искусство приготовления дерунов или близких к ним блюд из картофеля. Также во время фестиваля проходят мастер-класс по приготовлению дерунов, дегустации других блюд и напитков. Всем желающим также предлагают попробовать деруны, приготовленные по старинным рецептам.

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Впервые в этом году фестиваль проходит под экологическим лозунгом "Пластику - нет!".

В конце фестиваля авторитетное жюри определит победителей. Продлится фестиваль до вечера.

I Международный фестиваль дерунов состоялся в Коростене в 2008 году при информационной поддержке агентства УНИАН. 

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Фестиваль, Житомирская область, Коростень, Фестиваль дерунов.
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