Житомирщина принимает Международный фестиваль дерунов

Новости Украины:На Житомирщине повара с разных стран состязались в искусстве приготовления дерунов.

В городе Коростень Житомирской области проходит XI Международный фестиваль дерунов. Мероприятие началось праздничным шествием по центральной улице города.

После шествия в центральном парке провели торжественное открытие праздника, подняли флаг и исполнили гимн фестиваля.

На фестивале хозяйки с Житомирщины, повара из разных областей и из-за рубежа будут показывать свое искусство приготовления дерунов или близких к ним блюд из картофеля. Также во время фестиваля проходят мастер-класс по приготовлению дерунов, дегустации других блюд и напитков. Всем желающим также предлагают попробовать деруны, приготовленные по старинным рецептам.

Впервые в этом году фестиваль проходит под экологическим лозунгом "Пластику - нет!".

В конце фестиваля авторитетное жюри определит победителей. Продлится фестиваль до вечера.

I Международный фестиваль дерунов состоялся в Коростене в 2008 году при информационной поддержке агентства УНИАН.