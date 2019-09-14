Во время пьянки в Запорожской области мужчина поджег гостью

Новости Украины:В Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге женщины.

Работники Вольнянского отделения полиции установили местонахождение злоумышленника, который во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В настоящее время женщина с ожогами тела находится в больнице. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

13 сентября в Вольнянского отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городскую больницу Запорожья с ожогами тела госпитализировали женщину.

Принятыми мерами полицейские установили обстоятельства происшествия. Около 18:00 в доме в селе Терновка хозяин, человек 1994 года рождения, вместе со знакомыми употреблял спиртные напитки. Среди гостей была местная жительница 1962 года рождения. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Впоследствии односельчане, которые пришли, услышав крики, вызвали "скорую" помощь и полицию. Женщину доставили в одну из больниц города Запорожья и госпитализировали.

Работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Он находился в этом же селе, по месту жительства матери.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.