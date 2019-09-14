Скачать
Суббота, 14.09.2019
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев на встречу с Зеленским
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев
Ливерпуль обыграл Ньюкасл: дубль на счету Мане (Фото)
Ливерпуль обыграл Ньюкасл: дубль на счету Мане (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)

Во время пьянки в Запорожской области мужчина поджег гостью

Во время пьянки в Запорожской области мужчина поджег гостью
16:34 Сегодня Телеграф Полиция Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге женщины.

Работники Вольнянского отделения полиции установили местонахождение злоумышленника, который во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В настоящее время женщина с ожогами тела находится в больнице. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

13 сентября в Вольнянского отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городскую больницу Запорожья с ожогами тела госпитализировали женщину.

Принятыми мерами полицейские установили обстоятельства происшествия. Около 18:00 в доме в селе Терновка хозяин, человек 1994 года рождения, вместе со знакомыми употреблял спиртные напитки. Среди гостей была местная жительница 1962 года рождения. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В Николаевской области арестовали чиновника-взяточника

Впоследствии односельчане, которые пришли, услышав крики, вызвали "скорую" помощь и полицию. Женщину доставили в одну из больниц города Запорожья и госпитализировали.

Работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Он находился в этом же селе, по месту жительства матери.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожская область, Поджег, Терновка, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова
Качка заявил о готовности к газовым переговорам
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
СМИ: звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot; парализована
СМИ: звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь