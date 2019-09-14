Скачать
Суббота, 14.09.2019
Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО
Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев на встречу с Зеленским
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)
Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)

Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из 120-мм минометов

Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из 120-мм минометов
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120мм минометов.

В течение суток субботы, 14 сентября, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Украина - жертва агрессора": ОБСЕ о ситуации на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Север" боевики четырежды обстреляли позиции ООС: неподалеку н.п.Новолуганское с направления Доломитное - из миномета калибра 120 мм; вблизи н.п.Новотошковское с направлению н.п.Донецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Информации о наличии или отсутствии потерь с украинской стороны в результате обстрелов боевиков в сводке пресс-центра нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Google представил умный рюкзак с голосовым управлением за 1000 долларов (Фото)
Google представил умный рюкзак с голосовым управлением за 1000 долларов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь