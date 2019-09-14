Гражданин РФ пытался вывезти из Украины радиоактивные часы

Новости Украины:Россиянин пытался вывезти из Украины почти сотню монет и радиоактивные авиационные часы.

Почти 100 монет и авиационные часы россиянин пытался вывезти из Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как отмечается, гражданин РФ 1965 года рождения направлялся из Украины автомобилем марки Nissan.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" россиянин выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, материалов и товаров, подлежащих декларированию, он не имеет.

"Однако дополнительная проверка показала, что это не так. Ведь в сумке, которая была в машине, найдено 97 монет, которые могут иметь историческую или культурную ценность. Во время дальнейшего углубленного осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще и авиационные часы", - говорится в сообщении.

К тому же после срабатывания специального измерительного прибора, как указано, выяснилось, что "радиационный фон предмета превышал норму".

"Монеты и часы изъяты и переданы на соответствующие экспертизы", - указали в ГПСУ.