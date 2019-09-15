На Ровенщине происходит ликвидация пожара на свалке (Видео)

Новости Украины:В Ровненской области ГСЧС тушат пожар на мусорной свалке.

В Ровненской области продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке вблизи населенного пункта Бармаки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Тушение пожара началось в 19:30. По состоянию на 22:10 площадь пожара существенно уменьшилась. Дым от огня в направлении Ровного не идет. Жертв и пострадавших не имеет.

"Очень осложняет работу спасателей сильное задымление. Возле очага пожара практически нечем дышать, поэтому пожарные работают в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС отмечают на значительном пожарном нагрузке и большом количестве горючих материалов, что есть на полигоне бытовых отходов. На месте пожара также практически отсутствует водоснабжение.