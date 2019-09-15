Кириленко: Реконструкцию парка в Славянске должны завершить до конца года

Новости Украины:Павел Кириленко: В Славянске происходит реконструкция парка "Шелковичный".

В Славянске Донецкой области ведутся работы по реконструкции парка «Шелковичный». Их должны завершить до конца года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Парк «Шелковичный». Общая площадь проведения работ - 15,8 гектара, в том числе 11,4 га - озеленение. Стоимость - более 20 млн грн», - написал глава области, когда посетил строительные работы в парке.

По его словам, эти работы финансируются из областного экологического фонда.

«Работы еще продолжаются, хотя отдельные локации готовы, и там уже проводятся городские массовые мероприятия. Пообщался с подрядчиком, отметил, что должен устранить имеющиеся недостатки и ускорить работы, чтобы по крайней мере до конца года парк был полностью готов», - отметил Кириленко.