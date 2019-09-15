Марш за животных прошел в 24 городах Украины: антарктическая экспедиция тоже присоединилась

Новости Украины:К Всеукраинскому маршу за животных присоединилась и антарктическая экспедиция.

К Всеукраинскому маршу за животных присоединились 24 города - областные центры, а также участники украинской антарктической экспедиции.

Об этом сообщается на странице UAnimals в Facebook.

"По инициативе UAnimals одновременно в 24 городах страны активисты привлекут внимание к вопросам гуманности и защиты животных от издевательств в цирках и дельфинариях, на пушных фермах и притравочных станциях", - подчеркивают организаторы.

Как отмечается, из-за разницы во времени марш на антарктической станции "Академик Вернадский" провели чуть раньше.

Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.

Такая акция проходила в Украине уже в третий раз.