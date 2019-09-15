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Полиция Харькова отчиталась о ситуации в городе после Марша равенства

Полиция Харькова отчиталась о ситуации в городе после Марша равенства
17:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Марш равенства "ХарьковПрайд" прошел без серьезных происшествий.

Марш равенства "ХарьковПрайд" прошел на площади Свободы в Харькове в воскресенье и к настоящему времени завершился без серьезных происшествий.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, обращения в полицию о драках или других происшествиях в связи с акцией не поступали. "Каких-либо радикальных проявлений, к счастью, на эту минуту не зафиксировано", — сказал он журналистам по завершении акции около 15.20.

"Если какие стычки и были, были группы документирования, мы задействовали и квадрокоптеры, более 20 групп документирования, которые снимали то, что происходило здесь на площади, на подступах к площади. Поэтому уверен, что если будут обращения граждан о том, что их кто-то обидел, задел или побил, то мы обязательно отреагируем", - добавил начальник облполиции.

По его словам, в "ХарьковПрайде" приняли участие около 2 тысяч человек, противников было около трехсот. Для охраны порядка в центре Харькова задействовали более 2,5 тысяч полицейских. "Задействована была Национальная гвардия, в небольшом количестве, преимущественно она находилась в автомобилях. В основном бойцы срочной службы, спецназ Национальной гвардии находился в резерве по месту расквартирования, в казармах, задействован не был. Так же, как и КОРД", — сказал Сокуренко.

"Из других регионов мы привлекли спецподразделения. И "ТОР", и бойцы батальонов специального назначения полиции. Из Запорожья, Днепра, Полтавы. В общей сложности правоохранителей было задействовали больше 2 тысяч", — сказал он.

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Сокуренко также рассказал, что в связи с проведением равенства в Харькове в воскресенье усилена охрана станций метро.

Организаторы "ХарьковПрайда", обращаясь к участникам акции по завершении акции, попросили убрать символику в целях безопасности. Некоторых участников акции увозили с площади Свободы на автобусах в сопровождении полиции.

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Харьков, Марш равенства, Нацполиция, KharkivPride.
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