День в ООС: Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Новости Украины:Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья.

В течение суток воскресенья, 15 сентября, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120-мм и 82-мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Авдеевки из направлений Минерального и Яковлевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки по направлению Стилы - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций ООС: дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитный - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм.