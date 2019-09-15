В стычках после ХарьковПрайда пострадали двое полицейских, 17 человек задержаны (Видео)

Новости Украины:В Харькове произошли столкновения между противниками ЛГБТ-парада и Нацполицией.

После окончания акции "ХарьковПрайд" в центре города произошли столкновения, в которых пострадали два работника правоохранительных органов. Полиция открыла два уголовных производства и составила админпротокол.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Столкновения произошли в центре города. Пострадали двое полицейских", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в Шевченковский райотдел полиции доставлены 17 человек, которые приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в центре Харькова. В ходе конфликта они оказывали сопротивление полицейским, распылили в сторону работников правоохранительных органов слезоточивый газ. При этом пострадали двое полицейских, одного из них с ожогами глаз доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Полиция также сообщает, что в райотдел для написания объяснений доставили 17-летнего харьковчанина, который после окончания Марша стал бросать камни в людей, которые шли вдоль ул.Сумской. В отношении юноши составлен административный протокол по ч.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщалось ранее, несколько активистов догнали в парке Шевченко парня, который якобы шел в колонне "ХарьковПрайд", сбили его с ног и били кулаками и ногами. Работники правоохранительных органов вмешались в конфликт.