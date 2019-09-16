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Трем участникам конфликта с полицейскими в Харькове готовят подозрения

Трем участникам конфликта с полицейскими в Харькове готовят подозрения
01:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:Трем задержанным в Харькове готовится сообщение о подозрении в совершении преступления.

Полиция задержала троих участников конфликта на улице Рымарской в Харькове, где сегодня в результате стычки между националистами и правоохранителями пострадали двое полицейских.

В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, задержаны двое харьковчан в возрасте 23-х лет и 21-летний уроженец Ивано-Франковской области, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохоранительного органа).

"Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания", – сообщают в областном управлении полиции.

Напоминаем, 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошёл марш равенства ХарьковПрайд. По оценкам полиции, в нём приняли участие 2 тысячи человек. Мероприятие, по словам начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко, прошло без серьёзных нарушений. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тысяч правоохранителей.

Одновременно с маршем равенства в Харькове проходили несколько акций "за семейные ценности".

После массовых акций в центре города произошло несколько стычек. Одна из них — между полицией и организаторами акций "за семейные ценности", представителями местных националистических организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок" — на улице Рымарской.

В ходе конфликта в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. Двое правоохранителей получили травмы. С места конфликта в полицию доставили 17 человек.

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Харьков, Полиция, Следователи, Марш, ХарьковПрайд.
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