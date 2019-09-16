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В Киеве хозяин дома стрелял в спасателей, когда те тушили пожар

В Киеве хозяин дома стрелял в спасателей, когда те тушили пожар
10:58 Сегодня Телеграф ГСЧС

Новости Украины:Хозяин дома был против такого сценария - полиция задержала стрелка.

В Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Спасатели тушили пожар на территории частного жилого дома в Голосеевском районе. Впоследствии, в их сторону было произведено пять выстрелов из револьвера системы "Наган", переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула 17-й ГПСЧ дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - говорится в сообщении.

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На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиции задержала стрелка. Никто в результате стрельбы не пострадал.

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Киев, Пожар, Спасатели, Стрельба.
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