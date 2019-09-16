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СБУ: В Харьковском авиазаводе причинен ущерб в 5,5 млн. грн

СБУ: В Харьковском авиазаводе причинен ущерб в 5,5 млн. грн
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате действий бывшего заместителя директора ХГАПП материальный ущерб оценивается в 5,5 млн грн.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт нанесения убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию (ХГАПП, входит в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром") бывшим первым заместителем руководителя этого завода.

Как сообщил в понедельник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что экс-первый замруководителя авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Своими действиями он нарушил действующее законодательство, позволяющее юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на тот момент не было.

"В результате противоправных действий должностного лица государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 млн грн", - указано в сообщении.

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Экс-заместителю ХГАПП сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

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СБУ, Харьков, Суд, Укроборонпром, Ущерб, ХГАПП.
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