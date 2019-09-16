"Новая Зайцева": в Харькове девушка на кабриолете сбила 4 женщин (Фото, Видео)

Новости Украины:в Харькове 23-летняя девушка за рулем Audi на тротуаре совершила наезд на четырех пешеходов.

Поздно вечером в Харькове на улице Сумской белый кабриолет Audi TT наехал на пешеходов. ДТП произошло 15 сентября в 22:47.

Как сообщают в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в результате такой аварии пострадали четыре женщины: "С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу".

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Позже в Сети появилось видео с места происшествия. на котором видно работу полиции и медиков.

Предварительно. причиной происшествия стало то, что девушка не справилась с управлением.