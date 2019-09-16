Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Сегодня Международный день охраны озонового слоя
Сегодня Международный день охраны озонового слоя

Один военнослужащий получил ранения, на Донбассе было 5 обстрелов

Один военнослужащий получил ранения, на Донбассе было 5 обстрелов
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупанты 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, один боец ранен.

По состоянию на 12.00 понедельника, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 5 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня, сообщает Минобороны Украины.

"Дважды противник вел огонь на луганском направлении и трижды в донецком… Вследствие ночных и утренних вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он получает медицинскую помощь в одном из военных госпиталей", - сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Он отметил, что украинские позиции подверглись обстрелам из пехотного вооружения, гранатометов всем типов и систем, а также из пулеметов крупного калибра.

"Все упомянутые факты открытия врагом огня несли прямую угрозу нашим защитникам, поэтому наши защитники были вынуждены отвечать оккупантам из аналогичного оружия", - добавил Мотузяник.

В украинских военных в 2020 году будет новый мундир

Как сообщалось, в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук около 7 утра понедельника, говорилось, что с начала суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 В украинских военных в 2020 году будет новый мундир
05 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
&quot;Ничего не могу поделать&quot;: украинскую певицу преследует маньяк
"Ничего не могу поделать": украинскую певицу преследует маньяк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь