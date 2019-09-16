Один военнослужащий получил ранения, на Донбассе было 5 обстрелов

Новости Украины:Оккупанты 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, один боец ранен.

По состоянию на 12.00 понедельника, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 5 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня, сообщает Минобороны Украины.

"Дважды противник вел огонь на луганском направлении и трижды в донецком… Вследствие ночных и утренних вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он получает медицинскую помощь в одном из военных госпиталей", - сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Он отметил, что украинские позиции подверглись обстрелам из пехотного вооружения, гранатометов всем типов и систем, а также из пулеметов крупного калибра.

"Все упомянутые факты открытия врагом огня несли прямую угрозу нашим защитникам, поэтому наши защитники были вынуждены отвечать оккупантам из аналогичного оружия", - добавил Мотузяник.

Как сообщалось, в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук около 7 утра понедельника, говорилось, что с начала суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.