Теперь за ремонтом моста в Станице Луганской можно следить онлайн

Новости Украины:За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн.

Луганская областная государственная администрации открыла трансляцию с места работ по восстановлению разрушенного автомобильного моста вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook.

Также в облгосадминистрации сообщили, что сегодня работы у моста выполняли работники ООО "Укртрансмист", инженерная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и три пиротехнические группы ГСЧС.

Под разрушенной частью моста начали планирование грунта с помощью экскаватора и завезли четыре плиты для устройства фундамента.

Сотрудники ГСЧС продолжили работы по уборке деревьев и кустарника на левой обочине дороги и очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов.

Работники райавтодора проводили работы по ремонту тросового ограждения дороги.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента ожидают открытия моста в Станице Луганской до 27 ноября. До 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.