Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы Кабмина
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы КМУ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Теперь за ремонтом моста в Станице Луганской можно следить онлайн

Теперь за ремонтом моста в Станице Луганской можно следить онлайн
22:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн.

Луганская областная государственная администрации открыла трансляцию с места работ по восстановлению разрушенного автомобильного моста вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook.

Также в облгосадминистрации сообщили, что сегодня работы у моста выполняли работники ООО "Укртрансмист", инженерная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и три пиротехнические группы ГСЧС.

Под разрушенной частью моста начали планирование грунта с помощью экскаватора и завезли четыре плиты для устройства фундамента.

Сотрудники ГСЧС продолжили работы по уборке деревьев и кустарника на левой обочине дороги и очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов.

В ОПУ обозначили сроки открытия моста в Станице Луганской

Работники райавтодора проводили работы по ремонту тросового ограждения дороги.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента ожидают открытия моста в Станице Луганской до 27 ноября. До 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, ГСЧС, Станица-Луганская, Луганская ОГА, Укртрансмист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
04 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
05 Маникюр 2019: оригинальный дизайн с осенним узором (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь