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В ОПУ обозначили сроки открытия моста в Станице Луганской

В ОПУ обозначили сроки открытия моста в Станице Луганской
18:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ОПУ

Новости Украины:В ОПУ рассчитывают, что мост в Станице Луганской откроется до 27 ноября.

В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец, открытие должно состояться до 27 ноября.

Как говорится в сообщении Офиса президента, в настоящее время осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО "Укртрансмост", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

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В Офисе президента напомнили, что 2 сентября президент Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Как сообщалось ранее, 2 сентября украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение, расположенное в районе КПВВ "Станица Луганская". В то же время боевики не снесли будку, что будет создавать препятствия во время ремонта моста.

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Мост, Станица-Луганская, ОПУ, Укртрансмост.
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